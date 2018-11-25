بروتوكول تعاون بين البريد وسيسكو لتحسين أنظمة الشبكات

وقعت اليوم الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة سيسكو العالمية بهدف تحسين أنظمة الشبكات ومراكز البيانات داخل البريد المصري لمواكبة التطور الذي تشهده الخدمات الالكترونية وتطبيق نظم التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لمعرض كايرو آي سي تي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد وأيمن جوهري رئيس شركة سيسكو شمال وغرب أفريقيا.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن البريد المصري يهدف من خلال هذا الاتفاق الي تطوير وتحسين البنية التحتية وتزويدها بالخدمات الفنية بالإضافة الي تطوير وتحديث الشبكات ومراكز البيانات ورفع مستوى النفاذ اليها لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل استراتيجية التحول الرقمي التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات الكترونية مطورة تحظي علي رضا المواطنين.

وأوضح عصام الصغير رئيس البريد أنه بموجب هذا الاتفاق تلتزم شركة سيسكو بتقديم كل ما يحتاج اليه البريد المصري من دعم لتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطوير البنية التحتية وتزويدها بالخدمات الفنية بالإضافة الي خدمات ومنتجات مراكز البيانات وتحديث الشبكات وتطويرها ورفع مستوى النفاذ اليها من خلال تحقيق اقصي اتاحة للخدمات الالكترونية التي يقدمها البريد المصري للعملاء.

واشار عصام الصغير الي ان الاتفاق يشمل تدريب العاملين بالبريد المصري من الفنيين وغير الفنيين علي برامج اكاديمية سيسكو للشبكات والتي تشمل تصميم الشبكات وتقديم اعمال الدعم اللازم لها عبر تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات وبناء المسار المهني بهدف إعداد كوادر متخصصة من العاملين للاستفادة منها في خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة.