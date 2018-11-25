نادي القضاة يتوعد كل من ينشر أخبارًا كاذبة

أكد نادي قضاة مصر أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل ما ينشر من أخبار كاذبة وغير حقيقية عن نشاط النادي بغرض إثارة الفتن والبلبلة.



وقال المستشار حمدي عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر: "إن النادي أصدر بيانًا اليوم الأحد يستنكر ما دأبت عليه بعض مواقع الفتنة والضلال لإشاعة أخبار مكذوبة بهدف إحداث الفتنة والوقيعة بين مؤسسات الدولة"، مؤكدًا أنه خاب مسعاهم في هذا الصدد.



ونقل "عبدالتواب" تأكيد نادي القضاة أن القضاء المصري كان وسيظل الحصن الأمين لهذا الوطن وداعمًا رئيسيًا لاستقراره وتقدمه من خلال دوره في إقامة العدل.



يذكر أن عدد من المواقع الإلكترونية حرفت تصريحات منسوبة للمستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر؛ بغرض إثارة الفتن والبلبة في المجتمع.



وكان المستشار محمد عبدالمحسن وجه رسالة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ثمن فيها جهود فضيلة الإمام الأكبر بإعداد وثيقة قيمة لتجديد الخطاب الديني، مطالبًا بضرورة أن يتكاتف علماء الأمة وكافة مؤسسات الدولة لوضعها موضع التنفيذ إذ أن تجديد الخطاب الدينى بمفهومه الصحيح أصبح أمرًا لابد منه حتى يظل الإسلام الوسطى المعتدل صالحا لكل زمان ومكان.



وقال رئيس نادي القضاة: "إن التشدد والغُلو في الدين والفهم الخاطئ للنصوص وموضعها يؤدي إلى ظهور أجيال من التكفيريين والإرهابيين، وينقل صورة مغلوطة لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامى الحنيف".