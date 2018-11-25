الجمعة الأخيرة.. ضحايا الـ"بلاك فرايداي" يتحدثون لـ«الدستور»

"اشترى اللي نفسك فيه بأقل سعر في السنة".. كلمات لن تجدها منتشرة سوى في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، وتحديدًا الجمعة الأخيرة من الشهر، بالتزامن مع تخفيضات الـ "بلاك فرايدي" أو "الجمعة البيضاء" كما يُطلق عليها في دول الوطن العربي، إلا أن هذه التخفيضات شابها تحذيرات عدة من قبل جهاز حماية المستهلك.



اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أطلق في تصريحاته، أنه على المواطنين الحذر من العروض الوهمية التي تطلقها بعض المحلات لاستقطاب الجماهير، مطالبهم بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة.



"الدستور" تتبعت كلمات "عبدالمعطي" لنجد ضحايا جراء هذه العروض الوهمية، فمنهم من اكتشفها قبل الشراء ومنهم من انتبه ولكن بعد الشراء، تحاورنا معهم لنأخذ منهم نصائح نقدمها للمواطنين لتجنب العروض الوهمية التي تخدعهم وتجذبهم للشراء.



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