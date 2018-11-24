محمد بن سلمان يزور القاهرة قبل مشاركته بقمة العشرين

يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في غضون أيام قليلة، ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبيل زيارته للأرجنتين على هامش مشاركته في قمة العشرين.



وأكد مصدر بالسفارة السعودية، لـ"إرم نيوز" أن ولي العهد السعودي سيزور القاهرة يوم ٢٧ من الشهر الجاري، سيلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث العديد من الملفات المهمة والتطورات على الساحة السياسية.



وأضاف المصدر أن ولي العهد سيرافقه وفد اقتصادي لمزيد من التعاون بين البلدين ولم يحدد المصدر مدة زيارة بن سلمان للقاهرة.