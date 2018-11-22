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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:27 م

وزير الأوقاف يؤكد تصريحاته مع الباز:" نأخذ من الأحاديث النبوية ما يناسب عصرنا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف
أميرة العناني
dostor.org/2407167

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما جاء في تصريحاته مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة، بشأن أننا يجب أن نأخد من الأحاديث النبوية ما يناسب عصرنا.

وقال جمعة، إنه لا خلاف حول ثبوت النصوص الصحيحة وإنما الخلاف كل الخلاف مع أصحاب الأفهام السقيمة الذين لا يفرقون بين النص الثابت والفكر البشري المتغير الناتج عن فهم النص، إذ نجزم أن هذا الفهم وذاك التطبيق فيما يتصل بالمتغيرات والمستجدات ليس قرآنا ولا نصا مقدسا إنما هو فهم أو تطبيق ناسب عصره وزمانه.

وأضاف جمعة، في بيان أصدره منذ قليل: "علينا أن ننظر في هذه الآراء فما وافق منها عصره وزمانه وكان صالحا لزماننا أيضا أخذنا به، وما كان صالحا لزمانه هو وظرفه هو وثبت بالقرآن أن تطبيقه على هذا النحو كان لظروف عصره لم نحمله قسرا على عصرنا وظروفنا مع عدم مناسبته لهما، إنما علينا أن نعيد النظر والاستنباط بما يناسب طبيعة عصرنا وظروفه، ولا يقول بخلاف ذلك إلا جاهل أو معاند أو متاجر بدين الله عامد إلى تشويهه أو توظيفه لعنفه وتطرفه بل وخدمة أعدائه".

وتابع: "وإننا عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة إنما نتحدث عن المصدر الثاني للتشريع، فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها ومفكروها على حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول من طاعة الله (عز وجل)".


للاطلاع علي بيان الوزير

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