سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

قالت سلوى الهرش، حفيدة المجاهد السيناوى سالم الهرش، إحدى أبرز الناشطات السيناويات، إن إحياء الذكرى السنوية الأولى لحادثة مسجد الروضة الإرهابى، لن يقتصر على قرية الروضة فقط، ولكن سيشمل كل قرى بئر العبد، التى ستشارك جنبًا إلى جنب فى هذه الذكرى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء.

وتمر علينا، اليوم الجمعة، الذكرى الأولى لواحدة من أبشع جرائم الإرهاب، حينما سفك الإرهابيون دماء الأبرياء أثناء أدائهم صلاة الجمعة فى مسجد الروضة، ما أسفر عن استشهاد ٣١١ من أبناء القرية التى تقع فى شمال أرض الفيروز.

وتابعت: «هذا الاحتفال رسالة للعالم بأثره، أننا لن نغادر سيناء حتى آخر قطرة فى دمائنا. فسيناء أرض مصرية خالصة، وذكرها الله فى قرآنه العزيز، وهذا الاحتفال يظهر قوة سيناء.. قرية كاملة فقدت رجالها ولم يتبق فيها سوى النساء، هذه ذكرى تاريخية».



