الصين تتخذ خطوات عملية تجاه تطبيق خطة مراقبة السلوك الاجتماعي

اتخذت العاصمة الصينية بكين إجراءات لتطبيق مبدأ مراقبة السلوك الاجتماعي للمواطن بتبني برنامج للنقاط مدى الحياة بحلول عام 2021 يحدد تقييمات شخصية لكل مواطن، في خطوة تقترب منها الصين من الحكم على كل من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة استنادا إلى سلوكهم الاجتماعي.



وتبدأ السلطات الصينية في بكين تنفيذ بنود الخطة بتجميع بيانات من عدة دوائر لمكافأة ومعاقبة نحو 22 مليون مواطن على أساس أعمالهم وسمعتهم بحلول نهاية عام 2020، وفقا لخطة نشرت على موقع حكومة بلدية بكين على الإنترنت هذا الأسبوع.



ووفقا للخطة الحكومية، فإن هؤلاء الذين يتمتعون بسمعة اجتماعية حسنة سوف يحصلون على مزايا عديدة، وأما أولئك الذين ينتهكون القوانين فسيجدون الحياة أكثر صعوبة.



وجاء في تفاصيل الخطة، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أن هؤلاء الذين يعتبرون غير جديرين بالثقة "غير قادرين على التحرك حتى خطوة واحدة"، مشيرة إلى أن الصين جربت منذ فترة طويلة أنظمة تقييم مواطنيها، ومكافأة السلوك الجيد وتبسيط الخدمات لأصحاب السلوك الاجتماعي السوي، مع معاقبة أصحاب السلوك السيئ بقيود وعقوبات.

