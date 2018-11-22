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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:45 ص

أسعار البطاريات اليوم.. "إيه سى ديلكو" بـ950 جنيهًا

تعبيرية
تعبيرية
سيد ابراهيم
dostor.org/2405753

تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأى تلف أو فصل شحن، يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها فى مناطق خطرة، ورصدت "الدستور" أسعار البطاريات الحديثة، اليوم الخميس، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعًا فى أسعار البطارية الجافة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، فارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان، خبير فى بطاريات السيارات والميكانيكا لـ"الدستور"، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهى إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" لا بد التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضى للقديمة بوقت كافٍ، والتأكد من تاريخ الإنتاج، والشراء من شركات أو محال موثوق بها، في فترة الضمان وخدمة ما بعد البيع.

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