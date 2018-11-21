الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح استعدادًا للوصل الإماراتي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، تدريبه الأساسي في ختام تحضيراته لمواجهة مضيفه الوصل الإماراتي؛ والمقرر لها غدًا الخميس في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية العربية الأبطال.



وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي، على إنهاء مران الفريق بالإمارات بالتدريب على ركلات الترجيح.



وبدأت التدريبات بالفقرة البدنية، قبل أن ينفذ اللاعبون بعض الجمل التكتيكية، وأتبعها كارتيرون بالتدريب على الكرات العرضية وكيفية استغلالها في تسجيل الأهداف، ثم اختتم التدريبات بتسديد الركلات الترجيحية.



يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2، والتي جمعت الفريقين في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.