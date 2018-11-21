وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الروضة بشمال سيناء

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء؛ وسيتم يوزع 500 بطانية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للحادث الإرهابي الذى شهدته المدينة، كما يشهد تسليم 135 منزلا تم تجهيزها على حساب الأوقاف.



وكانت وزارة الأوقاف تعهدت ببناء 270 منزلا بقرية الروضة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم تسليم نحو نحو 50 % منها يوم الجمعة المقبلة.



كما افتتحت هذا العام 3 مراكز ثقافية بشمال سيناء وعددًا من المدارس القرآنية لاقت إقبالا كبيرا من أهالي سيناء بما يؤكد دعمهم للفكر الإسلامي الوسطى لدعاة الأوقاف، خصصت 25 طن لحوم من مشروع لحوم الأضاحي تم توزيعها على شمال سيناء، بالإضافة إلى نحو 12 طنا من السلع الغذائية.