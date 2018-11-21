صلاح يعود لمركز شباب نجريج بـ57 جنيهًا: "صوّت يا مو"

أغلق مركز شباب نجريج ملف عضوية اشتراك محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني الأول، ونادي ليفربول الإنجليزي بعد سداد والده قيمة اشتراك العضوية السنوي عن أعوام 2018 - 2019 وجميع متأخرات نجله البالغة 57 جنيهًا.



وكشف ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح، لـ«الدستور» أن والد محمد صلاح قام بسداد قيمة الاشتراك الخاص بنجله، ليحق التصويت لـ"مو" في انتخابات النادي العام المقبل.



وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية إن محمد صلاح لم يسدد اشتراك عام واحد، فقط، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرّى الدقة أثناء نشر أخبار لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.



من جانبه، أكد الشناوى ماضى، مدير عام الهيئات بمديرية الشباب والرياضة أن إجراءات فصل أي عضو من أحد مراكز الشباب تتطلّب 5 سنوات، لافتًا إلى أن نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى لم يسدد قيمة اشتراك عام واحد، وبالتالى لا يحق لمركز شباب نجريج فصله، نافيًا أن يكون هناك أى استبعاد أمني: «الأسماء اللي تم استبعادها جاءت بعد تنازل أصحابها بمحض إراداتهم».



وجرت انتخابات مركز شباب نجريج تحت إشراف قضائي ولجنة مُشكّلة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة على الراعي، وكيل المديرية للشباب والرياضة، وإدارة شباب بسيون، وسط تواجد أمني مكثف نتج عنه فوز شقيق والدة اللاعب الدولي محمد صلاح.