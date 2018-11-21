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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 01:33 م

وزير خارجية العراق يبحث مع المبعوث الروسى تطوير العلاقات

محمد علي الحكيم
محمد علي الحكيم
أ ش أ
dostor.org/2405027

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، العلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء بأن الجانبين بحثا أيضًا خلال اللقاء الأوضاع الإقليميَّة، والدولية بما يؤكد تطابق الرؤى بين البلدين إزاء عدد من القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية ومواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الإقليمي، والدولي.

وأكد "الحكيم"، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع موسكو والحفاظ على قنوات التشاور، واستمرار التواصل، لتحقيق المصالح المشتركة، معربا عن تطلع الحكومة العراقية لمزيد من التعاون من أجل التوصل إلى حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.

ودعا "الحكيم" الجانب الروسي إلى المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة عبر رفع حجم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العراق بيئة استثمارية واعدة ومفتوحة خاصة للدول التي دعمت العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية.

ووجّه الدعوة إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه أعرب بوجدانوف عن تطلع موسكو للتعاون مع بغداد في المجالات المختلفة، مؤكدا رغبة الشركات الروسية في الاستثمار بالعراق.

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