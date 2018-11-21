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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:20 ص

"لفتيت": مصر والمغرب تستهدفان الرخاء للاتحاد الأفريقى

عبد الوافي لفتيت
عبد الوافي لفتيت
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2404787

أبدى وزير داخلية المغرب، عبد الوافي لفتيت، سعادته لعودة بلاده لعضوية الاتحاد الأفريقى، وتبوء مصر مقعد الرئاسة خلال عام ٢٠١٩، لافتًا إلى أن وجود مصر والمغرب في الاتحاد الإفريقي سوف يسهم فى تعزيز قدرة إقليم الشمال على تحقيق المكاسب، لاسيما وأن السياسة الخارجية المصرية والمغربية تستهدف الصالح الأفريقي، وتحقيق الرخاء والتقدم لدول القارة الأفريقية، مما يستدعى تنسيقًا مصريًا مغربيًا على الساحة الأفريقية فى كافة المجالات والمحافل الإقليمية المشتركة، وعلى الأخص في منظمة المدن والحكومات الأفريقية.

وأكد وزير داخلية المغرب، خلال لقائه وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، أن هذه المكانة يمكن من خلالها تحقيق أهداف عديدة، تؤدي إلى خدمة القارة الإفريقية، لتحقيق صالح البلدين ودول القارة بعد غياب طويل لدول الشمال الأفريقي عن أعمال المنظمة.

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