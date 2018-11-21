"بلتون" تحصد جائزة أفضل مدير أصول في مصر عن عام 2018

حصلت شركة بلتون المالية القابضة (BTFH) على جائزة أفضل مدير أصول في مصر من مؤسسة Global Investor Group التابعة لمؤسسة يورومني العالمية، عن العام 2018، وذلك بناء على على تقييم أعدّته مجموعة من كبار المحكّمين والخبراء.



يذكر أن بلتون تعد شركة رائدة في مجال إدارة الأصول في مصر، وأكبر مدير للأصول في مصر بقيمة أصول تحت الإدارة تبلغ نحو 32 مليار جنيه، وقدمت الشركة العديد من المنتجات للسوق المصرية للمرة الأولى، منها صناديق السيولة النقدية وصناديق المؤشرات.



وقال كريم نعمه، العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، إن الجائزة تعد تتويجا لأداء الشركة المتميز، وقدرتها على تقديم العديد من المنتجات في مجال إدارة الأصول بالجنيه المصري، والدولار، تشمل الاستثمار في الأسهم المحلية والإقليمية، وصناديق السيولة النقدية، والدخل الثابت، والمحافظ الاستثمارية بكافة أنواعها.



يشار إلى أنه في 2004، تعاونت بلتون مع بنك مصر لإطلاق أول صندوق استثمار في مصر يعمل في مجال السيولة النقدية، مما ساعد في نمو سوق صناديق السيولة النقدية في مصر، ومهد الطريق لإطلاق 27 صندوق استثمار في مصر بعد ذلك؛ تدير بلتون سبعة صناديق منهم؛ وتحتل ستة صناديق منهم قائمة الصناديق الأفضل أداء الـ 12 شهر الماضية.