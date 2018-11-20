تناول الحوامل "الباراسيتامول"يخفض معدل ذكاء أطفالهن

كشفت دراسة أن النساء اللاتى يتناولن الباراسيتامول أثناء الحمل يخاطرن بخفض معدل ذكاء أطفالهن، ويرتبط تناول الدواء أيضًا بخطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وفرط التركيز.



وقام باحثون من جامعات الولايات المتحدة، بما في ذلك جامعة هارفارد، بمراجعة 9 دراسات بحثت في 150 ألف أم وطفل، وأشارت النتائج، التي توصلوا إليها، إلى أن توازن الهرمونات في الرحم يتغير مع تناول الباراسيتامول، المعروف أيضًا باسم الأسيتامينوفين (APAP).



ووجدت إحدى الدراسات التي تم تحليلها انخفاضًا بمقدار 3 نقاط في معدل الذكاء للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 سنوات وكانت أمهاتهم يتناولن الباراسيتامول لتخفيف الآلام دون حمى..ويظهر بحث آخر أن الصغار الذين تعرضوا للعقار في الرحم يعانون من مشكلات فى الكلام.



ووفقا "لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض"، أن حوالي 65% من النساء الحوامل في الولايات المتحدة يأخذن الدواء، وأكثر من 50% من النساء الأوروبيات.



وأظهرت الأبحاث أن مسكن الألم يمكن أن يزيد من خطر إصابة الطفل باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة تصل إلى 30%، وما يصل إلى 20% لدى مرضى التوحد، عندما تأخذهم أمهاتهم.

