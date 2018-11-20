الأسماك فى نهر يانجتسى بالصين مهددة بالانقراض

حذر خبراء من أن أنواع الأسماك في نهر يانجتسي أطول أنهار الصين، على حافة الانقراض بسبب انعدام جودة المياه، حيث يعيش فيه 424 نوعا من السمك منها 183 متوطنة.



وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أن نهر يانجتسي ثالث أطول نهر في العالم (380ر6 كلم) بعد نهر النيل (670ر6 كلم) والأمازون (400ر6 كلم)، وتبلغ إجمالي مساحة حوضه 8ر1 مليون كيلومتر مربع وهو موطن لعدد من السكان يبلغ حوالي 400 مليون نسمة.



وأشارت إلى تصريحات سابقة من العام الجاري للرئيس الصيني قال فيها إن أطول أنهار الصين تحول إلى ما يشبه "صحراء سمك".



وأضاف الرئيس الصيني، في اجتماع مع عدد من المسئولين في إقليم هوبي، أن مؤشر السلامة البيولوجية للنهر وصل لمستوى "صفر أسماك"، وهذا يعني أن بيئة مياه النهر قد انخفضت إلى أدنى مستوى للتنوع البيولوجي.



ومؤخرا حثت الحكومة الصينية، الحكومات المحلية على تعزيز حماية الأنواع المائية وتسريع عملية استعادة البيئة الإيكولوجية لنهر يانجتسي، لا سيما على تسارع النمو الاقتصادي والسكاني في المنطقة الحضرية بحوض النهر.



ونوهت الصحيفة بأنه كثيرا ما تصف الكتب المدرسية في المدارس نهر اليانجتسي بأنه أحد الأنهار الأم في الصين، حيث يحتوي على 49 من الروافد، كل منها يحتوي على مساحة حوض أو تصريف تبلغ أكثر 10 آلاف كيلومتر مربع، فضلا عن مئات البحيرات المتصلة به.



وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الأنواع في النهر أعلن انقراضها من الناحية العملية، فيما تقف أنواع أخرى على حافة الانقراض.