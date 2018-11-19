لأول مرة.. تركيب جهاز يقيس تلوث المياه في كفر الشيخ

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن لجنة من مركز الرصد البيئي التابعة لوزارة الصحة، قامت اليوم بتركيب جهاز، هو الأول من نوعه، على مستوى الدلتا، والثاني على مستوى الجمهورية، لقياس نسبة ملوثات المياه "كيماوي وبكتريولوجي" بناحية قرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ.



وأضاف جودة، أن لجنه من مركز الرصد البيئي العام بوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة آلاء بسيوني مدير مركز الرصد البيئي بمديرية الصحة بكفر الشيخ ولجنة مختصة، بتركيب وتشغيل الجهاز.



وأشار "جودة" إلى أن الجهاز، يعتبر طفرة حديثة جدا في مجال البيئي، ويبلغ ثمن الجهاز والذي يبلغ ثمنه مليون ونصف المليون جنية، وذلك في إطار البروتوكول بين وزارة البيئي والصحة، رصد بيئي والشركة القابض لمياه الشرب.

