السيسي يتبادل التهنئة مع زعماء الدول العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأعرب الرئيس السيسي، في برقيته للزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه بالمولد النبوي الشريف، داعيا الله تعالى أن يجعلها مناسبة طيبة مباركة عليهم وعلى شعوبهم، وسائر الشعوب العربية والإسلامية.



وبعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، جاء فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار".



وتلقى الرئيس السيسي، برقيات تهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياته لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والازدهار.