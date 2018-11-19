انقلاب أتوبيس مدرسي في أبو النمرس

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش لرفع أتوبيس مدرسي انقلب بإحدي الطرق بمنطقة أبو النمرس، لتيسير حركة المرور والدفع بسيارات إسعاف لنقل الطلاب المصابين للمستشفى.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانقلاب أتوبيس مدرسي على إحدى الطرق حال عودته بعد انتهاء اليوم الدراسي بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.



وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ البري، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقوف على سبب الحادث ونقل الأطفال المصابين إلى المستشفى.

