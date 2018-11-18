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الأحد 18/نوفمبر/2018 - 04:56 م

وزير ألماني يدعو للتصويت داخل حزبه بشأن الميثاق الأممي للهجرة

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني ينس شبان
dostor.org/2401373

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، للتصويت على ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة، خلال الاجتماع الاتحادي للحزب مطلع شهر ديسمبر القادم، في ظل المعارضات الصادرة من جانب دول كثيرة للميثاق.

وقال شبان لصحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: جميع أسئلة المواطنين مطروحة على الطاولة ويجب إجابتها، وإلا سيلاحقنا ذلك سياسيا بشكل سريع، سنوقع نحن أيضا فيما بعد إذا لزم الأمر.

وأضاف الوزير الألماني أنه لا بد أيضا من إجراء نقاش مكثف بشأن هذا الميثاق داخل الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وقال: "يتعين علينا فعل ذلك بشكل منفتح أيضا خلال اجتماع الحزب، وأن نصوت على الإجراء الذي سيتم اتخاذه فيما بعد".

ومن شأن الحزمة، التي أقرتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، أن تنظم أمور الهجرة واللجوء على نحو أفضل، ومن المقرر توقيعها في المغرب خلال مؤتمر دولي منتظر هناك في ديسمبر القادم.

يذكر أن 192 دولة صادقت، في شهر يوليو الماضي، على معاهدة الهجرة، التي تعد غير ملزمة بموجب القانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تنضم للمعاهدة من البداية، وانسحبت المجر والنمسا والدنمارك واستراليا وجمهورية التشيك وبلغاريا وإستونيا في وقت لاحق.

وانتقد شبان تعامل الحكومة الألمانية حتى الآن مع الوثيقة، وأوضح ذلك بقوله: "لأننا لم نواجه النقاش بشكل فعال، نشأ انطباع كما وأننا مضطرون لإخفاء شيء وأن الوثيقة تضرنا"، مضيفا أن عدم الشفافية يدعم فقدان الثقة.

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