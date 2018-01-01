حقيقة تفاوض بايرن ميونخ مع الكرواتي ريبيتش

أكدت صحيفة ألمانية أن بايرن ميونخ لم يتفاوض على الإطلاق مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الكرواتي أنتي ريبيتش، وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ لم يضع ريبيتش على قائمة المطلوبين خلال هذا الموسم حتى الآن، لافتة إلى أن الأنباء المتداولة حول وجود مفاوضات بين وكيل اللاعب، وبايرن ميونخ تهدف إلى رفع سعر ريبيتش في سوق الانتقالات.



وأشارت إلى وجود وعد من مدرب بايرن ميوتخ الجديد نيكو كوفاتش وإدارة فرانكفوت، ينص على عدم ضم أي من لاعبي النسور للفريق البافاري، مضيفة أنه من الممكن أن يدخل بايرن ميونخ في المفاوضات حال عرض فرانكفورت اللاعب في سوق الانتقالات هذا الصيف.



