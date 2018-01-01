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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:23 ص

انتهاء تنفيذ اتفاق كفريا والفوعة واشتبرق بين القوات الحكومية السورية والمعارضة

انتهاء تنفيذ اتفاق
انتهاء تنفيذ اتفاق كفريا والفوعة واشتبرق بين القوات الحكومية
وكالات
dostor.org/2256144

أغلق بعد منتصف ليل الخميسالجمعة ملف بلدتي كفريا والفوعة بشكل كامل بعد الانتهاء من تنفيذ الاتفاق الموقع بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة بضمانة روسية وتركية.

وذكر مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السلطات الحكومية تسلمت الدفعة الأخيرة من مواطني بلدتي كفريا والفوعة وأسرى قرية اشتبرق بريف إدلب بينما تسلمت المعارضة المسلحة العدد المتبقي من المعتقلين المفرج عنهم من قبل حكومة دمشق.

وذكر المصدر أن عملية التبادل انجزت بشكل كامل على معبر تلة العيس جنوب غرب مدينة حلب بحوالي 20 كم وأسدل الستار بشكل كامل على الاتفاق بعد تأخير استمر أكثر من 16 ساعة بسبب المعارضة المسلحة.

وبدأت صباح الخميس عملية التبادل التي تمت على عدة دفعات حيث خرجت 122 حافلة تقل حوالي 7 آلاف شخص وهم أهالي البلدتين ومسلحين من حزب الله اللبناني وإيران.

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