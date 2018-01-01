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الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:51 ص

نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)

نساء قررن عدم صبغ
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض
سارة ساويرس
dostor.org/2256007

تفاعلت النساء اللواتى يفضلون لون شعورهن الأبيض الطبيعي، مع صفحة "Grombre" على موقع "إنستجرام" التى تدعمهن، من خلال حكي تجاربهن مع قرار عدم صبغ شعورهن.

وأسست مارثا سميث، 26 عامًا، التى أدركت أنها أمضت نحو ألف ساعة وأنفقت أكثر من 18 ألف دولار أمريكي في صالونات التجميل لإخفاء شعرها الأبيض؛ لذا قررت تقبل لون هذه الخصل، بحسب موقع "بي بي سي".

وفيما يبدو أن الموضة تتجه إلى ألوان الرمادي، مثل: "الفضي، والبلاتيني، والزهري الفاتح"، التى انتشرت بين النساء مؤخرًا، كما أصبح هذه الألوان رائجة بين المشاهير، مثل: "ليدي جاجا، وأريانا جراندي".

وجذبت الصفحة نحو 10 آلاف متابع ومتابعة، يقدمن على نشر صورهن بالشعر الأشيب، في أماكن العمل، ومن كل الأعمار، ليس فقط المتقدمات في السن.

وترصد "الدستور" إطلالات بعض النساء ممن شاركن تجربتهن بعدم صبغ شعورهن، مع الاحتفاء بلونه الأبيض:

نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
نساء قررن عدم صبغ شعرهن والاحتفاء بلونه الأبيض.. (صور)
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