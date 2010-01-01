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الثقافة
الخميس 19/يوليه/2018 - 02:51 م

"الوجود والصيرورة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الوجود والصيرورة
خلف جابر
dostor.org/2255528

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج على، كتابًا بعنوان "الوجود والصيرورة مدخل إلى فلسفة المستقبل" تأليف د.محمد شبل الكومى، وتقدم د.محمد عنانى.

يؤكد هذا الكتاب العلاقة بين الأدب والفلسفة كأنما لترسيخ البينية الحديثة، أى المشاركة بين المباحث العلمية، وهو الغاية التى كان التطور الحديث للفكر والبحث العلمى يتجه إليها منذ أواخر القرن التاسع عشر ومن ثم فهو تطبيق عملى لما يثبته جو موران فى كتابه البينية 2010، وكأنما ليدحض زعم ف.ر.ليفيز 1982 من عداء بين الفلسفة والأدب مؤكدا التقارب والتداخل لا التباعد والانفصال.

وتعرض د.الكومى لقضية من أخطر قضايا الفكر المعاصر ألا وهى ما يقول به ريتشارد ووليت من كون ما بعد الحداثية صورة من صور ما بعد البنيوية وقد لا يوحى العنوان الفلسفى الصرف بمدى شمول المنهج وعمقه إنه كتاب يسد ثغرة فى مفهومنا للأدب وللفلسفة جميعا.

ينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب، الباب الأول منها بعنوان "الوجود" ويتناول الواقعية الروحية ومفهوم الوجود ومبادئ الوجود وأقسام الوجود، والباب الثانى "لواحق الوجود" ويتحدث عن الواقعية الروحية ومفهوم الحقيقة وقيم الخير والجمال، أما الباب الثالث بعنوان "قضايا ميتافيزيقية"، وأخيرا الباب الرابع تناول التحليل النقدى لفكر وثقافة عصر الحداثة، والتحليل النقدى لفكر وثقافة عصر ما بعد الحداثة.

"الوجود والصيرورة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب
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