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الخميس 19/يوليه/2018 - 08:02 ص

ماليزيا تلقى القبض على 7 أشخاص للاشتباه بصلتهم بالإرهاب

مهاتير محمد.
مهاتير محمد.
وكالات
dostor.org/2254833

ألقت الشرطة الماليزية القبض على سبعة أشخاص لصلتهم بالإرهاب، بينهم رجل هدد باغتيال ملك ماليزيا ورئيس الوزراء مهاتير محمد.

وقال رئيس الشرطة فوزي هارون، في بيان اليوم الخميس، إنه جرى احتجاز أربعة ماليزيين وثلاثة إندونيسيين خلال عملية استمرت خمسة أيام في أربع ولايات.

وكان مواطن ماليزي عاطل عن العمل (34 عاما) قد أطلق تهديدات بالقتل ضد الملك ومهاتير على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قائلا إنهما لا يحكمان البلاد وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما هدد مواطن ماليزي آخر (42 عاما) على صفحته بـ"فيسبوك" بتنفيذ عدة هجمات بقنابل في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين خلال عيد الأضحى.

ومن ناحية أخرى، يشتبه أن الإندونيسيين الثلاثة على صلة بجماعات إرهابية محلية منها، نيجارا إسلام إندونيسيا وجماعة أنصار الدولة، وقد خضع أحد المشتبه بهم لتدريب عسكري في باندونج مع جماعة نيجارا إسلام إندونيسيا، وكان يعتزم أن يسافر هو وزوجته، التي أعلنت مبايعتها للجماعة، وابن زوجته إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش".

ويشار إلى أن ماليزيا ألقت القبض على المئات من المسلحين المشتبه بهم خلال الأعوام الماضية، وقد تعرضت لأول هجوم يشنه تنظيم داعش في يونيو 2016 عندما شن مسلحون هجوما بقنبلة يدوية على ملهى ليلي في سيلانجور مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

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