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الخميس 19/يوليه/2018 - 03:08 ص

نصائح لحمايتك من العدوى خلال رحلات الصيف والسفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254794

التعرّض لبكتريا وفيروسات في مناطق بعيدة عن الوطن يزيد فرص انتقال العدوى، لكن بإمكانك اتباع بعض الإجراءات للتخفيف من هذه الاحتمالات عند السفر.

نقدم أهم النصائح للحماية من الميكروبات خلال رحلات الصيف:

على الرغم من عدم وجود أدلة علمية كافية على أن المكملات الغذائية تقوّي المناعة، إلا أن تناول البروبيوتك قبل السفر يساعد على تعزيز القدرات المناعية للجسم.

اصطحب زجاجة مطهّر لليدين لا تقل نسبة الكحول فيها عن 50 %، واحرص على أن يكون في حقيبتك مناديل مطهرة، وشال لاستخدامه كغطاء عند الضرورة، وضمادات.

لا تصطحب معك عدسات لاصقة أثناء السفر، واستخدم النظارات الطبية فقط طوال رحلتك لأنها تقلل حاجتك لفرك العينين.

في المطارات والأماكن العامة:
احرص على البقاء على مسافة مترين من أي شخص يعطس.
طهّر يديك بعد لمس أية أسطح، خاصة المناطق الأكثر تلوثًا مثل مقابض الأبواب، أو كشك التذاكر، أو قوائم الطعام في المطاعم، وبالطبع الحمّامات.
تأكّد عند تطهير يديك بالمطهّر من أنه لمس كل جزء من أصابعك، واحرص على عدم لمس الأنف أو الفم أو العينين إلا بعد تنظيف اليدين.
لا تضع حقيبتك على أرضية أية حمّامات، وعلى النساء الحرص على ألا تمس أدوات الزينة أية أسطح.
بعد استخدام الحمّام اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 15 ثانية كاملة.
ارتداء الجوارب ضروري في المطارات خاصة أن الإجراءات الأمنية تتطلب خلع الأحذية أحيانًا، وقد تلتقط القدمان بعض الفطريات.
من المفيد شراء زجاجة ماء أو اثنتين قبل الصعود إلى الطائرة، فعلى الرغم من أن صنابير مياه الطائرات تحسنت كثيرًا في السنوات الـ 10 الأخيرة، إلا أن عينات من طائرات مختلفة تشير إلى وجود بكتريا ضارة فيها.
طهّر مقعد الطائرة بالمطهّر أو المناديل المطهّرة، لأن ضيق الوقت بين الرحلات لا يسمح بتطهير المقاعد جيدًا.
بعد وضع الأمتعة استخدم مطهّر اليدين لتطهيرهما إثر لمس مقابض خزائن الطائرة.
استخدم وسادة السفر الخاصة بك.

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