"مارفل" تطرح سلسلة قصص مصورة عن شقيقة "بلاك بانثر"

تستعد شركة مارفل لإطلاق سلسلة كتب مصورة تتمحور حول شقيقة الملك تشالا في فيلم "بلاك بانثر"، الأميرة شوري، وذلك بعد النجاح الجماهيري الذي حققه الفيلم، حيث فاقت إيرادته المليار دولار منذ الأسابيع الأولى من عرضه، والذي يروي حكاية مملكة واكاندا الواقعة في أفريقيا، ومن إخراج رايان كوجلر.



وتركز أحداث القصة الجديدة التي من المتوقع صدورها في شهر أكتوبر المقبل، حول رحلة الأميرة شوري شقيقة الملك تشي تشالا، والتي تجسد دورها الممثلة ليتيتا رايت، وذلك أثناء محاولتها مواجهة حدث مأساوي وهو فقدانها "النمر الأسود" ملك الواكاندا في مهمة خارجية له في الفضاء، حيث ستكون في حيرة من أمرها لتولي زعامة مملكة واكاندا التي ستصبح معرضة للخطر في ظل اختفاء شقيقها، ولكن على حساب تركها للمختبر التكنولوجي الخاص بها، والذي يعتبر شغفها الوحيد.



وتتمع الأميرة شوري بمستويات عالية من الذكاء وبقدرتها على السفر عبر الزمن روحيا، حيث تعتبر أول من تنبأ بوجود مملكة واكاندا قبل حدوثها.