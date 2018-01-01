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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:46 ص

حرس السواحل الليبى يعلن إنقاذ 156 مهاجرًا شرق طرابلس

حرس السواحل الليبى
dostor.org/2254760

أعلن حرس السواحل الليبي، اليوم الخميس، إنقاذ 156 مهاجرًا كانوا على متن قارب مطاطي شرقي طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في بيان صحفي صدر اليوم إنه تم إنقاذ المهاجرين غير النظاميين، أمس الأربعاء، موضحا أن من بينهم 24 امرأة و10 أطفال.

وأضاف أن المهاجرين من جنسيات مختلفة من كل من السودان ومالي ونيجيريا وغانا وغينيا كوناكري وكوت ديفوار والنيجر والكاميرون.

وذكر المكتب أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بمدينة الخمس 117 كيلومترا شرقي طرابلس حيث جرى تقديم مساعدات طبية وإنسانية لهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء الخمس.

ويشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

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