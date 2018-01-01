ضبط لحوم ودواجن فاسدة داخل مطاعم شهيرة بالفيوم

تمكّنت حملة تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين، والمحاسب جمال عبدالقوى، مدير المكتب الفنى والحملة، برئاسة المهندس حسن مصطفى العلوانى، مدير عام إدارة تموين بندر أول، والمهندس مصطفى فخر الدين عياد، رئيس الرقابة، والمفتشين خالد روبي وعلاء حيدر.



تم تحرير محضر برقم 1151 جنح أمن دولة طوارئ ضد جمعة "أ. ف. د " صاحب مطعم بيتزا بناحية حي الجامعة والمضبوطات عبارة عن عدد 10 كيلو جرامات لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر برقم 1152 جنح أمن دولة طوارئ 2018 ضد "ح. ج. ا. ع " صاحب محل جزارة بناحية درب الطباخين، حيث تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر الحكومي.



كما تحرر محضر برقم 1153 جنح أمن دولة طوارئ 2018 ضد "م. ب. ن" صاحب مطعم كريب شهير بناحية السواقي، وتم ضبط عدد 25 كيلو جرام صدور دجاج مخلية منها 5 كيلو فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي و20 كيلو مجهولة المصدر وتم عرض المحاضر على النيابة العامة التى تولت التحقيق.