القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 05:24 م

تحالف "أرو- دجلة" يرفع المحفظة العقارية إلى 13.5 مليون متر

تحالف أرو- دجلة يرفع
طارق عتمان
dostor.org/2254409

كشف أشرف سلمان، العضو المنتدب لشركة أوركابيتال أن محفظة الشركة العقارية ستصل إلى حوالي 13.5 مليون متر مربع من الأراضي بعد اتمام تحالفها الاستراتيجي مع شركة وادي دجلة العقارية، مشيرًا إلى أن أور كابيتال تصل محفظتها العقارية حوالي 7.5 مليون متر مربع من الأراضي في القاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر، إضافة إلى الساحل الشمالي والعين السخنة.

قال سلمان، لـ«الدستور»، إن الشركة بصدد إنشاء صناديق استثمار في مجال التأجير التمويلي والتخصيم والخدمات المالية غير المصرفية والتأمين والتمويل للمشروعات الصغية والمتوسطة وغيرها من الأنشطة، متوقعًا أن يصل حجم أعمال المجموعة في النشاط العقاري والمالي بين 30-40 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكد سلمان أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر من أفضل أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في حجم النمو خلال الـ5 سنوات القادمة، وستمثل وأعلى عائد للاستثمار الأجنبي والمحلي بالمنطقة.

وقال العضو المنتدب لشركة أوركابيتال إن برنامج الحكومة ٢٠١٨- ٢٠٢٢ سيبدأ في جنى ثمار عملية الإصلاح الهيكلي الجريئة، والمتوقع أن تؤدى إلى إنخفاض معدلات العجز الكلى إلى ٦% من الناتج المحلى الاجتماعى، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو إلى ٨% بحلول ٢٠٢١- ٢٠٢٢ وزيادة معدل النمو الصناعى إلى ١٠.٧%، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصرى مستمر في التحسن عام ٢٠١٨ وذلك مفاده انخفاض عجز الموازنة واتجاه معدلات البطالة للانخفاض.

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