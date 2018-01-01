مصادر: مقتل 7 من ميليشيا الحوثى فى هجومين بمحافظة الحديدة

أعلنت مصادر يمنية، عن مقتل 7 من الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين في هجومين شنهما الحوثيون على شرقي وغربي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.



وذكرت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي تصدت لهجومين شنهما الحوثيون على مديرية التحيتا، ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات، ما اضطر الميليشيات إلى سحب جثث قتلاها والجرحى نحو منطقة المزارع تحت قصف قوات المقاومة.



وفي السياق، قصفت طائرات التحالف العربي تحركات للميليشيات، وهو ما أدى إلى تراجعها خلال محاولة هجومها شرقي التحيتا، فيما تتوافد تعزيزات قوات المقاومة إلى مدينة التحيتا وحول منطقة الفازة، استعدادا لشن هجوم كبير على ميليشيات الحوثي في مديرية زبيد ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة.