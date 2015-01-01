القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
عالم
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:08 م

إيران تنشىء مصنع "منتجات نووية" سرًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2253991

أعلنت إيران إنشاء مصنع لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا، بحسب ما ذكره رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء

وجاء الإجراء الإيراني بعد شهر من قول الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه حسبما أفادت "رويترز".

ووافقت إيران على تقليص برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي وقعت عليه روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

وبعد انسحاب أمريكا من الاتفاق، في مايو الماضي، سعى بقية الموقعين عليه لإنقاذه، قائلين إنه أفضل سبيل لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، بينما قالت إيران إنها ستنتظر لترى ما يمكن أن تفعله القوى العالمية، مشيرة إلى أنها أصبحت مستعدة لاستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وقالت مرارا إن أنشطتها النووية تهدف لتوليد الكهرباء ولها أغراض سلمية أخرى، وقال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن المصنع الجديد لا يمثل بحد ذاته انتهاكا لشروط الاتفاق، مضيفا: "بدلا من بناء هذا المصنع على مدى السنوات السبع أو الثماني المقبلة، بنيناه أثناء المفاوضات لكن لم نبدأ العمل فيه".

واستطرد: "بالطبع كان الزعيم الأعلى، كان يعلم ذلك، والآن بعد أن أعطى الأمر بدأ هذا المصنع العمل"، مشيرا إلى أن الطاقة الانتاجية للمصنع هي إنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة (آي آر- 6) للطرد المركزي يوميًا.

وقال صالحي، في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن إيران بدأت العمل على بنية أساسية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز النووية.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

موضوعات متعلقة

إيران ترفع سقف التحدي نوويًا وتعتزم تخصيب اليورانيوم مجددًا

إيران: خطط تخصيب اليورانيوم الجديدة لا تنتهك الاتفاق النووى

مسئول: إيران تستعد لزيادة تخصيب اليورانيوم حال انهيار "النووي"

إيران تكمل منشأة لبناء أجهزة الطرد المركزي خلال شهر

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ أقل من شهر

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

الجيش السوري يسيطر على "بصرى الشام" بدرعا

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة لآخر الأسبوع.. وبدء تحسن الطقس الجمعة

ننشر تحريات الأمن الوطنى فى واقعة منى المذبوح

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

طلاب "تطبيقية دمياط " يستلهمون رومانسية فساتين "الباروك"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ننشر تفاصيل منح "هندسة القاهرة" لـ 50 الأوائل بالثانوية العامة

صدقي: زويل تقدم 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة

"البحث العلمي": الحصول علي البراءة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري فقط

ورشة عمل عن إدارة الوقت بمدرسة أحمد عرابي

الخشت: تطوير العملية التعليمية والامتحانات بكافة كليات جامعة القاهرة

الأمصار

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مبابي بعد التتويج: حياتي تتغير كل 6 أشهر

النفط لصاحبه

«بي بي سي» تكشف قطر!

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

العثور على كنز روسى غارق بقيمة 130 مليار دولار

بالفيديو.. رجل يفوز بلقب بطل العالم فى تقطيع "البطيخ"

الدلافين تسبح مع أطفال التوحد في طريقة علاجية مبتكرة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎