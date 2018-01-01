قرار وزارى باعتماد تخطيط أرض مشروع "البوسكو" بالعاصمة الإدارية

انتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من إصدار القرار الوزارى رقم 552 بتاريخ 2018-6-24 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المملوكة لشركة "مصر- إيطاليا" العقارية عن مشروعها "البوسكو" طبقًا للمخطط العام المقدم والاشتراطات البنائية الموضوعة من قبل الشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل.



يقام مشروع "البوسكو" ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تُمثل عصب التنمية بالمدينة حيث تتضمن كل الخدمات، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية، فضلًا عن المناطق المركزية للبنوك، كما تشمل أيضًا الحى الحكومى الذى يشهد إقامة المقرات الرئيسية لمجلس الوزراء ومجلس الشعب والوزارات الحكومية إلى جانب مقر رئاسة الجمهورية.



جدير بالذكر أن مشروع "البوسكو" يقام على مساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة ويضم مفهوم Vertical Forest الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وطفرة فى عالم العقارات.