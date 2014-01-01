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الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 09:39 ص

مانشستر يونايتد يوافق على عودة المدافع دالي بليند إلى أياكس

المدافع دالي بليند
المدافع دالي بليند
وكالات
dostor.org/2252184

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مساء الاثنين، موافقته على بيع المدافع الهولندي دالي بليند ليعود اللاعب إلى صفوف أياكس الهولندي من جديد.

وخاض بليند (28 عاما) 141 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 مقابل 14 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار أمريكي)، ومع ذلك، شارك في 17 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بعد أن بدا خارج حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر.

وأكد مانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق لانتقال اللاعب إلى النادي الهولندي، وذلك عبر بيان بموقعه على الإنترنت، ذكر فيه "مزيد من التفاصيل ستعلن في الوقت المناسب".

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