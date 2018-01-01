مايك بينس يدافع عن ترامب بعد قمته مع بوتين في هلسنكي

دافع مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اللقاء الذي جمعه اليوم بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفلندية هلسنكي، مؤكدا انه يعمل لصالح الشعب الأمريكي أولا.



وأضاف بينس في تعليق له على اللقاء "ما رآه العالم والشعب الأمريكي اليوم، هو أن الرئيس دونالد ترامب سيضع دائما رخاء وأمن أميركا أولًا"، وذلك حسب ما نقلت عنه شبكة "NBC" نيوز الأمريكية.



جاء ذلك تعليقات على الانتقادات الواسعة حول لقاء بوتين وترامب في هلسنكي وسيادة أجواء إيجابية خلال الاجتماع، وإشادة ترامب ببوتين رغم الأزمات والخلافات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها الأوربين.