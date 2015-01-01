مرصد الكهرباء: 9 آلاف و400 ميجاوات زيادة احتياطية

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح، اليوم الاثنين، 9 آلاف و400 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الأحد تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الاثنين 30 ألف ميجاوات مقابل 29 ألفا و900 ميجاوات أمس الأحد، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و125 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الاثنين باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى التاسعة مساء، وكان قد ظهر أمس الأحد باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.