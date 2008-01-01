بعد غياب عامين.. جنات تعود إلى عالم الغناء بـ"أنت الإحساس"

عادت المطربة المغربية جنات بقوة إلى عالم الغناء من خلال طرحها أغنية "أنت الإحساس"، والتي حققت مشاهدات عالية خلال يوم واحد على "يوتيوب"، وشهدت نجاحًا كبيرًا بعدما أصبحت حديث السوشيال ميديا بعد طول انتظار من قبل جمهور جنات لسماع أحدث أغنياتها، والذي اعتبره البعض أنه على خطى نجاح "حبيبي على نياته، حب جامد، وعايزة أقرب".



وطرحت جنات أغنية "أنت الإحساس" كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رفاعي، توزيع أسامة سامي، ميكس وماستر محمد صقير، وأنتجتها شركة روتانا على طريقة السينجل عبر اليوتيوب، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية دامت لمدة عامين منذ طرح ألبوم "بنفس الكلام" عام 2016.



وتعتبر جنات من أبرز مطربات جيلها في الوطن العربي بشكل عام، واستطاعت أن تلمع في سماء النجومية باكتساح منذ إطلاق أولى أغنياتها والتي اشتهرت بها "اللي بينك وبينك"، وأطلقت أول ألبوم لها يحمل نفس اسم الأغنية مع المنتج أحمد الدسوقي عام 2006.



واشتهر سيطها في عالم الغناء تحديدًا بعد طرح أغنية "حبيبي على نياته"، والذي انضم في كوكتيل "جود نيوز 1" بشهر يوليو 2008، كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، ألحان محمد الصاوي، وتوزيع هاني يعقوب، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج يونس.



وحصلت جنات على هذه الأغنية على جائزة ART أفضل سنجل في عام 2008، بعد أن فازت بنسبة 80 % من أصوات الجمهور المشارك في التصويت والذين بلغ عددهم 45 ألف، ليتم اختيار الأغنية من بين 90 أغنية أخرى.



طرحت ألبومها الثاني "حب امتلاك" مع المنتج أحمد الدسوقي وشركة "جود نيوز فور ميوزيك" في أبريل 2009، والذي حقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور بعد طرحه بالأسواق، وضمن الألبوم 11 أغنية، وصورت منه أغنية "أنا دنيته" التي كتب كلماتها الشاعر نادر عبد الله، ولحنها وليد سعد، ومن توزيع تميم، مع المخرج محمد جمعة وعرض في عيد الفطر بأغسطس 2009.



أما الألبوم الثالث الرسمي لـ"جنات" من إنتاج شركة روتانا، والذي حمل عنوان "حب جامد"، واحتوى على 13 أغنية، وتنوعت لهجات الألبوم ما بين المصرية والمغربية، ويعد الألبوم الرابع "بنفس الكلام" من إنتاج شركة روتانا أيضًا، وتم طرح الألبوم عام 2016 وهو مكون من 10 أغان.