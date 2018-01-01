ضاحى خلفان: على قطر الرضوخ للسعودية أولًا

قال نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إنه يتعين على قطر الرضوخ للمملكة العربية السعودية أولًا، ووقف دعمها الإرهاب، كي تعود إلى حضنها العربي من جديد.



وكتب خلفان عبر حسابه في موقع "تويتر": "ضحالة تفكير الحمدين وقلة فهمهم وصغر عقلهم، إنهم يريدون أن تكون مملكة العز طائعة لهم، الله على العقول التعبانة".



وأضاف: "إذا لم تأت قطر راضخة للسعودية فستظل إلى الأبد خارج نطاق المملكة وتحالفها.. مطلب التحالف لا للإرهاب نعم للتضامن الخليجي والعربي.. قطر الحمدين تعشق إيران".