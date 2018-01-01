موجيريني: الاتحاد الأوروبي يعتبر الولايات المتحدة بلدًا صديقًا

قالت فيدريكا موجيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بلدا صديقا، وذلك تعليقا على تصريحات وصف فيها الرئيس دونالد ترامب الاتحاد بـ"الخصم".



وأضافت موجيريني، في تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي: "لدينا تصور واضح عن أصدقائنا، لقد قلت مرارا وتكرارا إن تغيير الإدارة لا يغير الصداقة بين البلدان والشعوب، ولا شك أننا نعتبر الولايات المتحدة صديقا مقربا وشريكا".



وتابعت: "لدينا العديد من الأصدقاء الآخرين في العالم، فهناك كندا وكوريا الشمالية واليابان، وسنوقع غدا الثلاثاء اتفاقية تجارية مع اليابان وأستراليا ونيوزلندا".



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر، في تصريح له أمس الأحد، أن الاتحاد الأوروبي "خصم" للولايات المتحدة بسبب سياساته الاقتصادية.