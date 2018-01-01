3 تحذيرات من "عبدالعال" للنواب خلال مناقشة قانون "المناقصات"

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحذيرات للنواب مناقشة قانون المناقصات والمزايدات، بالجلسة العامة، اليوم، منها "أنه لن يسمح لأي قوة سياسية بخطف مشروع القانون وتوجيهه حسب الهوى الشخصي لها".



وأضاف "عبدالعال": "لن أسمح بتعطيل العمل على إقرار القانون أو العمل على التسويف، وكذلك لن أسمح باقتراب أي نائب من المنصة".



كانت تحذيرات رئيس البرلمان موجهة لأعضاء تكتل "25-30" تحديدًا، خاصة بعد محاولة النائب ضياء الدين داود، الاقتراب من المنصة والتحدث.