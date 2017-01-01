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اقتصاد
الإثنين 16/يوليه/2018 - 11:13 ص

البنك المركزى: 5.4% نموًا فى قروض القطاع العائلى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2250971

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة للقطاع العائلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 13.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 5.4% لتسجل 267.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 253.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أرصدة الإقراض بالعملة المحلية المُقدمة للقطاع العائلي خلال نفس الفترة، بقيمة 13.1 مليار جنيه بنسبة 5.3% لتسجل 258.9 مليار جنيه، مقابل 245.8 مليار جنيه.

وأشار تقرير صادر عن المركزي إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة للقطاع للعائلي بالعملة الأجنبية بما يعادل 800 مليون جنيه بنسبة 10.1%، لتسجل ما يعادل 8.7 مليار جنيه، مقابل ما يعادل 7.9 مليار جنيه.

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