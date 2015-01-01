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الإثنين 16/يوليه/2018 - 04:25 ص

كوريا الشمالية تصدر عفوا عاما بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس نظامها

كوريا الشمالية تصدر
عبير سليم
dostor.org/2250727

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الإثنين، بأن كوريا الشمالية ستصدر عفوا عاما بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس نظامها في شهر سبتمبر.

وقالت الوكالة إن العفو العام سيجري اعتبارا من اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الـ 70 لتأسيس البلاد.

ويعتبر إصدار كوريا الشمالية لعفو عام، الأول من نوعه منذ عام 2015 عندما احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الـ 70 لتحريرها وتأسيس حزب العمال.

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