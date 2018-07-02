حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 15/ 7/ 2018

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأحد، الموافق 15 7 2018، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: يشير إلى فترة مميزة من الإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف فتمتلىء حيوية ونشاطا وتعمل على اتجاهات عديدة.

عاطفيًا: لا تحسم موقفك في أمور مصيرية وحاسمة، تكون مخطئا في بعض الأحيان وعندها لن ينفعك الندم.

صحيًا: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فورًا إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب.

