الأحد 15/يوليه/2018 - 02:39 ص
حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 15/ 7/ 2018
نور أيمن
dostor.org/2249387
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك، اليوم الأحد، الموافق 15 7 2018، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: يشير إلى فترة مميزة من الإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف فتمتلىء حيوية ونشاطا وتعمل على اتجاهات عديدة.
عاطفيًا: لا تحسم موقفك في أمور مصيرية وحاسمة، تكون مخطئا في بعض الأحيان وعندها لن ينفعك الندم.
صحيًا: إذا أحسست أن نظرك لا يسعفك، انطلق فورًا إلى اختصاصي العيون واستشره ليصف لك العلاج المناسب.