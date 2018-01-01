نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

يقدم «الدستور» خدمة لطلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 برقم الجلوس والاسم.



ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية 2018 الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس من بوابة الأزهر الشريف، من خلال الرابط التالي:







وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية وأوائل الشهادات من خلال مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر فى الحادية عشرة صباح غدًا الأحد.



وأعلن صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن الأعوام السابقة، وكذلك ارتفاع أعداد الأوائل.