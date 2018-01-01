"سى إن إن" تكشف تفاصيل رسالة ترامب للسيسى فى ذكرى ثورة يوليو

بعث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب برسالة تهنئة إلى مصر وحكومتها ورئيسها عن طريق السفارة المصرية فى واشنطن، أكد فيها عمق ومتانة العلاقات المصرية- الأمريكية.



الرسالة قرأتها يائل لامبرت، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى، فـى أثناء حفل استقبال نظمه ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، بمقر السفارة المصرية فى واشنطن، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.



حضر الحفل جاريد كوشنير، كبير مستشاري ترامب، وستيفن مينوشن، وزير الخزانة الأمريكى، وعدد كبير من الوزراء السابقين وقيادات وأعضاء الكونجرس، والسفراء المعتمدون فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار المسئولين بالإدارة الأمريكية، وإعلاميون، وصحفيون وممثلو مراكز الأبحاث، ورموز وأعضاء الجالية المصرية فى واشنطن.



وأكد رضا، في كلمته بالاحتفال، على العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والأمريكى، وعلي عمق العلاقات المصرية- الأمريكية على المستوي الرئاسي ورفيع المستوى.



وأشار رضا إلى حرص الدولتين على زيادة التعاون الوثيق في جميع المجالات، موضحًا فى خطابه أمله فى أن تشهد تلك العلاقات المزيد من التطور والاتفاقات خلال السنوات المقبلة.



ووجه رضا الشكر إلى مسئولي الإدارة الأمريكية والكونجرس ولأصدقائه ولزملائه من المسئولين السابقين والإعلاميين، وممثلي مراكز الأبحاث، ولأعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى، ولرؤساء المكاتب الفنية، وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن، وأبناء الجالية المصرية، علي تعاونهم معه طوال فترة خدمته كسفير لمصر في واشنطن والتي ستنتهي قريبًا.