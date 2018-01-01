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الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:50 ص

"الفيفا" يعلن نتائج تحليل المنشطات فى مونديال روسيا 2018

الفيفا يعلن نتائج
وكالات
dostor.org/2247277

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلو منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا من المنشطات.

ووفقا لبيان منشور على موقع "فيفا" الإلكتروني: "كل لاعب خضع لاختبار المنشطات من خلال ضوابط غير معلنة قبل المسابقة، وتم إجراء اختبارات أخرى خلال البطولة، وذلك بعد إقامة المباريات وفي غير أيامها أيضا".

وأضاف البيان: "تم تحليل جميع العينات في مختبرات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، والتي أثبتت عدم وجود أي منشطات".

وتم أخذ 3985 عينة من قبل "فيفا"، وفقا لضوابط غير معلنة قبل انطلاق المونديال، بالإضافة إلى 626 عينة أخرى خلال البطولة.

وبعد تحليل جميع العينات، تم الحصول على النتائج التي أثبتت خلو كأس العالم بروسيا 2018 من المنشطات.

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