عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

صرح مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، دفعت بعدد ١٢ سيارة إطفاء و٢ سيارة خزان مياه، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.. وقد تم نقل المصابين وعددهم ١٢ للمستشفي لتلقي العلاج.





وكانت القوات المسلحة دفعت بطائرات الإطفاء وعناصر الإنقاذ للمعاونة في إطفاء حريق شركة البتروكيماويات والسيطرة على الحريق.