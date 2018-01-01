عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
شهد مقر مصنع هليوبوليس حالة من التواجد الأمني المكثف عقب انفجار خزاني وقود، مساء الخميس، قبل أن يسيطر رجال الدفاع المدني على الحريق الذي وقع خارج مطار القاهرة الدولي دون وقوع إصابات أو خسائر في ...
احتلت أزياء الملابس الرجالية مكانة هامة بين الأزياء العالمية، بعدما كانت الأزياء النسائية في المقدمة، وأصبح هناك مصممين يهتمون بأذواق الرجال، ويبتكرون التصميمات الجديدة، ويعد أسبوع الموضة للرجال فى ...
انطلقت المرحلة الثانية من اختبارات اكتشاف الموهوبين ببني سويف، اليوم الخميس، على ملاعب استاد بني سويف لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مديرية ...