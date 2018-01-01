قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)

شهد مقر مصنع هليوبوليس حالة من التواجد الأمني المكثف عقب انفجار خزاني وقود، مساء الخميس، قبل أن يسيطر رجال الدفاع المدني على الحريق الذي وقع خارج مطار القاهرة الدولي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



ورصدت عدسة «الدستور» تحرك مكثف لسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق الذي نجح رجال الحماية المدنية في إخماده فور وقوعه قبل ساعات من انتصاف ليل القاهرة.



كان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد كشف، منذ قليل، أسباب الحريق الذي شبّ، مساء الخميس، خارج أسوار مطار القاهرة الدولي في خزانين للوقود خارج محيط المطار.