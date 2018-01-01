القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
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الخميس 12/يوليه/2018 - 11:59 م

قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)

تواجد أمني بمحيط
تواجد أمني بمحيط شركة هليوبوليس - عدسة: سامر عبدالله
الدستور
dostor.org/2247252

شهد مقر مصنع هليوبوليس حالة من التواجد الأمني المكثف عقب انفجار خزاني وقود، مساء الخميس، قبل أن يسيطر رجال الدفاع المدني على الحريق الذي وقع خارج مطار القاهرة الدولي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ورصدت عدسة «الدستور» تحرك مكثف لسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق الذي نجح رجال الحماية المدنية في إخماده فور وقوعه قبل ساعات من انتصاف ليل القاهرة.

كان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد كشف، منذ قليل، أسباب الحريق الذي شبّ، مساء الخميس، خارج أسوار مطار القاهرة الدولي في خزانين للوقود خارج محيط المطار.

قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)
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