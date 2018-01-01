القاهرة : الجمعة 13 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
05:53 م

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه
08:02 م

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر
الثقافة
الخميس 12/يوليه/2018 - 11:58 م

15 يوليو.. دورة تدريبية على الخط العربى للأطفال فى بيت السنارى

15 يوليو.. دورة تدريبية
سارة ساويرس
dostor.org/2247251

ينظم بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة للأطفال تحت عنوان "تحسين الخط العربي"، يوم 15 يوليو 2018م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وتهدف الورشة تحسين الخط العربي عند الأطفال، وتتناول جميع الحروف الأبجدية وكيفية وصلها بخط جميل متناسق حيث يعاني الأطفال من تلك المشكلة في المراحل الدراسية المختلفة.

وتأتي الدورة التدريبية ضمن برنامج "ركن الإبداع"، الذي يقدن مجموعة الورش فى البرنامج الصيفي للأطفال لعام 2018، بداية من سن 6 سنوات وحتى 16 سنة، ويهدف إلى إخراج جيل من المبدعين الصغار في أكثر من مجال فني، وعلمي.

موضوعات متعلقة

الإثنين.. ورشة لتعليم الأشغال الفنية ببيت السنارى

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة لتعليم الخط العربى

بيت السناري ينظم ورشة لتعليم الأشغال الفنية للأطفال 2 يوليو

أبرزها «ركن الإبداع» ببيت السناري.. إليك أهم الأنشطة لتنمية مهارة طفلك فى الإجازة الصيفية

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ اسبوع

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ أقل من شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

عاجل.. السيطرة على حريق انفجار خزاني الوقود خارج مطار القاهرة

رئيس القابضة للملاحة: انفجار الليلة خارج مطار القاهرة

وزارة الطيران تنفي توقف حركة الملاحة بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الفيفا" يعلن نتائج تحليل المنشطات فى مونديال روسيا 2018

المتحدث العسكرى يكشف حقيقة الانفجار بجوار مطار القاهرة

عاجل.. سماع دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة

ads
ألبومات الصور

قوات الأمن تكثف تواجدها بمحيط انفجار القاهرة (صور)

أسبوع الموضة للرجال فى نيويورك (صور)

بالفيديو والصور.. انطلاق اختبارات اكتشاف الموهوبين في بني سويف

رفع 925 طن مخلفات ورصف طريقين فى صدفا بأسيوط

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الفيفا" يعلن نتائج تحليل المنشطات فى مونديال روسيا 2018

المتحدث العسكرى يكشف حقيقة الانفجار بجوار مطار القاهرة

عاجل.. سماع دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة

كشكول

مؤشرات التنسيق: ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة.. الطب 98.3 %.. الأسنان 97.9%

عميدة كلية الصيدلة تعلن أسماء أوائل الخريجين

26 أغسطس.. "تجارة عين شمس" تفتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا

تعرف على المنح الدراسية الكاملة المقدمة من الجامعة البريطانية فى مصر

قبول 8800 طالب بكليات الطب

الأمصار

بعد مرور 3 ألاف عام.. أقدم "قصة حب" في قبور أوكرانيا

"روسينوفو" الروسية.. جنة المكفوفين أم محبسهم (صور)

الأردن: لا نريد على حدودنا قوى غير سورية

أرمينيا ترسل 30 مساعدات إلى سوريا

مونديال روسيا يحول أقدم متاحفها لمزار تاريخي

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

أول سيارة كهربائية مصرية بالأسواق: "سوق على مهلك سوق"

تعرف على أنجح قناصة فى التاريخ

علماء يكتشفون مخطوطة من ملحمة " الأوديسا" في اليونان

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

مادة "برتقالية" في الكاري تكافح السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎