15 يوليو.. دورة تدريبية على الخط العربى للأطفال فى بيت السنارى

ينظم بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة للأطفال تحت عنوان "تحسين الخط العربي"، يوم 15 يوليو 2018م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



وتهدف الورشة تحسين الخط العربي عند الأطفال، وتتناول جميع الحروف الأبجدية وكيفية وصلها بخط جميل متناسق حيث يعاني الأطفال من تلك المشكلة في المراحل الدراسية المختلفة.



وتأتي الدورة التدريبية ضمن برنامج "ركن الإبداع"، الذي يقدن مجموعة الورش فى البرنامج الصيفي للأطفال لعام 2018، بداية من سن 6 سنوات وحتى 16 سنة، ويهدف إلى إخراج جيل من المبدعين الصغار في أكثر من مجال فني، وعلمي.

