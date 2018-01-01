المتحدث العسكرى يكشف حقيقة الانفجار بجوار مطار القاهرة

كشف المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أسباب الحريق الذي شبّ، مساء الخميس، خارج أسوار مطار القاهرة الدولي في خزانين للوقود خارج محيط المطار.



وقال المتحدث العسكري إن أسباب الحريق في خزّاني الوقود ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، ما تسبب في وقوع الإنفجار المدوّي.



كان وزير الطيران المدني يونس المصري قال في تصريحات صحفية، مساء اليوم، إن الانفجار الذي حدث بالقرب من مطار القاهرة الدولي وقع في خزانين للوقود خارج محيط المطار، مؤكدًا أن مطار القاهرة الدولي آمن ولا تأثير للانفجار وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي.



ونوه رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إنه لم تحدث أية انفجارات داخل أسوار المطار وأن حركة الملاحة لم تتوقف في المطار.